Белорусская армия не хочет воевать против Украины — Кулеба 24 марта, 06:10 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Украина четко объяснила Беларуси: если их войска зайдут на нашу территорию и приступят к боевым действиям, то будут уничтожаться так же беспощадно, как и российские войска. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Мы очень просто и четко скоммуницировали белорусской стороне, что если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины, начнут какие-то боевые действия, то будут беспощадно уничтожаться, так же как уничтожается российская армия. И я думаю, последнее, что должно интересовать белорусов, чтобы их дети, братья и мужчины здесь гибли за какие-то абсурдные идеи Путина и Лукашенко», — отметил Кулеба.



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По его словам, Киев владеет информацией о том, что белорусская армия не хочет и не готова воевать.

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