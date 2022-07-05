«Ударного кулака там нет». Советник главы МВД оценил угрозу наступления белорусских военных на севере Украины 5 июля, 13:16 Эксклюзив НВ Плановые стрельбы белорусских артиллеристов из самоходных гаубиц Гвоздика (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Радио НВ сообщил, что белорусских военных вблизи границы с Украиной пока недостаточно для начала боевых действий.

«Пока что на территории Беларуси на границах с Украиной находится до семи тысяч военных. Ударного кулака там нет, поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра там начинаются боевые действия, будет, как минимум, некорректно, неправда. <...> Того количества военнослужащих <...> явно недостаточно для того, чтобы начинать какое-то наступление на Украину», — отметил Денисенко.

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В то же время, по словам советника министра, белорусский диктатор Александр Лукашенко сохраняет инфраструктуру, которой пользовалась российская армия накануне полномасштабного наступления на Украину.

3 июля Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана единая армия и что он «давно определил« участие Беларуси в войне РФ против Украины.

Он также заявил, что приказал своим военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воевать против Украины «не хочет» и что «плохой мир лучше хорошей войны».

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что риск непосредственного участия Беларуси в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии.

Беларусь с начала июня проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход из мирного на военное время». 1 июля стало известно, что обучение вооруженных сил Беларуси на полигонах страны еще раз продолжили. Они продлятся по меньшей мере до 9 июля.

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