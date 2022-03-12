Белорусские военные в Бресте бунтуют против войны с Украиной, им назначают российских командиров — Центр информбезопасности 12 марта, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко разрешает Путину использовать свою территорию для войны России против Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусские военные категорически отказываются участвовать в войне России против Украины, и командование начало назначать российских офицеров на руководящие должности, чтобы подавить протесты в армии.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности.



По данным Центра стратегических коммуникаций, в отдельных частях, которые дислоцируются в Бресте, начались бунты — военные, в том числе офицеры, не хотят участвовать в войне. Также участились случаи выезда офицеров МВД с семьями из страны.

«Чтобы стабилизировать ситуацию, из России начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которых назначают на должности в ВС Беларуси», — сказано в сообщении.



Также сообщается, что указ белорусского диктатора Александра Лукашенко от 24 февраля о призыве военных запаса негативно повлиял на психологическое состояние населения, «среди белорусов, которые подпадают под его действие, распространяются настроения о временном выезде из Беларуси».

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусская армия не собирается участвовать в войне России против Украины, а белорусское командование «строчит россиянам отписки».

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 марта обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит провокации — удары по ряду населенных пунктов, расположенных у украинско-белорусской границы.

Позже в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация из украинского воздушного пространства нанесла удар по нескольким белорусским населенным пунктам, расположенным возле границы с Украиной. В министерстве обороны Беларуси это опровергли.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты и ракеты, идет военная техника. Также поддерживающий Путина режим Лукашенко разрешил перевозить российские ракеты по своей железной дороге.

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