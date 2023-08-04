Польша уличила режим Лукашенко во лжи: передала доказательства того, что беларусские вертолеты нарушили границу

4 августа, 18:20
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Беларусские вертолеты 1 августа прошли над польской Беловежей (Фото:SluzbyiObywatel.pl / Twitter)

Беларусские вертолеты 1 августа прошли над польской Беловежей (Фото:SluzbyiObywatel.pl / Twitter)

Польша в пятницу, 4 августа, передала режиму беларусского диктатора Александра Лукашенко доказательства того, что два беларусских военных вертолета 1 августа нарушили воздушное пространство Польши.

Как сообщает пресс-служба МИД Польши, посольство страны в Минске передало МИД Беларуси «подробную информацию, которая убедительно подтверждает» факт нарушения польской границы. В ведомстве отметили, что эти данные противоречат утверждениям режима Лукашенко.

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В МИД Польши призвали режим Лукашенко «срочно прояснить этот инцидент», «скорректировать свою позицию» и прекратить провокации вдоль границы.

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1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два беларусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, из-за чего их было сложно обнаружить. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

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В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский говорил журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «носят учебный характер».

Режим Лукашенко отрицает, что беларусские вертолеты залетели на территорию Польши. Польский МИД выразил протест временному поверенному в делах Беларуси.

Польша перебросила к границе ударные вертолеты — они будут дежурить в режиме полной боевой готовности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Беларусь Вертолеты Скандал

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