«Одна бабка сказала». В Беларуси отличились хамским заявлением после нарушения воздушного пространства Польши 1 августа, 22:35 ОЅINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи (Фото:SluzbyiObywatel.pl / Twitter)

Министерство обороны Беларуси отрицает заявление польской стороны о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщило Минобороны Беларуси в Telegram.

Минобороны Беларуси утверждает, что обвинения являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

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По версии приспешников страны-агрессора России, в Польше сообщили о нарушении государственной границы, «посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами».

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — добавили в министерстве.

1 июля Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».