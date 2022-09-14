Лукашисты пытались прорвать границу с Литвой, но при появлении патруля трусливо сбежали — видео

14 сентября, 16:19
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Литовский патруль прибыл к месту меньше чем через минуту, спугнув нарушителей (Фото:Скриншот видео Delfi.lt)

Литовский патруль прибыл к месту меньше чем через минуту, спугнув нарушителей (Фото:Скриншот видео Delfi.lt)

Силовики режима Александра Лукашенко пытались повредить забор на границе с Литвой, чтобы переправить в ЕС нелегальных мигрантов, однако потерпели фиаско.

Об этом сообщило издание Delfi.lt, опубликовав соответствующее видео.

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На нем видно, как к забору подбираются двое белорусских военных, которые начинают его ломать.

Вслед за ними туда подтягивается и группа из нескольких человек, планировавших перебраться через границу, однако, когда на место прибывает литовских патруль, все они сразу же убегают.

Видео дня

https://twitter.com/mediazona_by/status/1569674840159698944

Таким образом Лукашенковсе еще не отказался от своей идеи прорвать границу с ЕС для отправки туда нелегалов, чтобы спровоцировать там миграционный кризис.

В то же время, благодаря забору, построенному Литвой, Латвией и Польшей на границе с Беларусью, эти попытки уже далеко не такие масштабные, какими были в 2021 году.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Граница Литва Беларусь Александр Лукашенко Нелегалы

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