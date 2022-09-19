Литва может запретить въезд гражданам Беларуси по шенгенским визам 19 сентября, 14:45 Литва рассматривает вопрос запрета въезда гражданам Беларуси по шенгенским визам (Фото:Anders Wikström/www.flickr.com)

Гражданам Беларуси могут запретить въезд в Литву по шенгенским визам.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Белотайте, пишет Delfi.

«Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов», — сказала она.

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Белотайте заявила, что в Литву будут впускать только тех граждан страны-агрессора России, которые отвечают следующим критериям:

лица, приезжающие по гуманитарным причинам,

борцы с кремлевским режимом,

диссиденты, проезжающие через Литву транзитом,

лица, осуществляющие международные перевозки,

лица, у которых есть визы с длительным сроком действия или вид на жительство.

Ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

Кроме того, было достигнуто политическое соглашение о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение.

В то же время некоторые государства все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

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