Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17 Сегодня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Francois Lenoir/Reuters Bellingcat не указал, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету Francois Lenoir/Reuters

Журналисты Bellingcat обнародовали имена подозреваемых в причастности к уничтожению Боинг-777 рейса МН17 над Донбассом.

В расследовании журналисты Bellingcat не указали, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать кнопку спусковой установки.

В соответствии с докладом Bellingcat, к трагедии причастны Валерий Стельмах, который до выпуска ракеты из системы Бук информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается.

Валерий Стельмах / Фото: bellingcat

В списке фигурирует генерал-майор Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов.

Дубинский и Пулатов в 2014 году играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно. Названо и имя Леонида Карченко, который также играл важную роль в транспортировке Бука.

По данным СМИ, 19 июня Международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом.

Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету. Ранее команда расследователей Bellingcat установила имена российских солдат, которые причастны к перемещению российского ЗРК Бук на территорию Донбасса.

18 июня нидерландские СМИ назвали имена подозреваемых в уничтожении малайзийского самолета.

В сюжете также фигурировало имя подозреваемого в государственной измене полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова. Он фигурирует как свидетель тех событий.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.