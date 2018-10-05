Бельгия подозревает российских хакеров в краже секретного доклада по Украине

Российские хакеры, которые пытались взломать сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), вероятно, причастны к кибератакам в Бельгии, сообщает газета Mediahuis.

В частности, Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический отчет МИД Бельгии по Украине, передает RTB.

Отмечается, что подозреваемые хакеры, как в случае с попыткой кибератаки на ОЗХО в Нидерландах, входят в группировку под названием APT28, которая связана с российским ГРУ. Хакеры из APT28 причастны к взлому национального комитета Демократической партии США в 2016 году и в попытке повлиять на выборы президента США.

Смотрите также Новый скандал с российскими шпионами. Нидерланды и США в один день обвинили ГРУ в кибератаках

Напомним, что спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России на ОЗХО, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По данным нидерландской стороны, четверо сотрудников ГРУ в апреле 2018 года пытались проникнуть в сети ОЗХО. Россияне, которые прибыли в Нидерланды под видом российских дипломатов, - выдворены из страны.

Россия традиционно отрицает обвинения.

Смотрите также Позор российской разведки и посрамление Кремля. Мировые СМИ об оглушительном разоблачении кибершпионов ГРУ