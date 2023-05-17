Российская пропаганда заявила, что Украина впервые обстреляла территорию РФ из танка 17 мая, 11:34 РосСМИ утверждают, что ВСУ обстреляли из танка хутор в Белгородской области РФ (Фото:openbelgorod31)

Российская пропаганда сообщила, что ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из танка.

По данным Telegram-канала Shot, якобы был атакован хутор Старый в Белгородской области РФ. Пропагандисты говорят о танке Т-64БВ или Т-72Б.

Обстрел якобы произошел утром 16 мая, предположительно, со стороны Купянского района Харьковской области, который систематически обстреливают оккупанты. Всего было выпущено 12 танковых снарядов калибра 125 мм.

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Сообщается, что никто не пострадал, разрушений также нет.

В ВСУ не сообщали об обстрелах территории РФ.

С начала мая в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.



13 мая жители Брянской области за считанные минуты стали свидетелями невероятных инцидентов в небе. Вертолеты и самолеты ВС РФ начали взрываться в воздухе и падать. На данный момент известно, что РФ потеряла два вертолета и два самолета.

В ночь на 3 мая пять беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области РФ. Повреждения получил военно-транспортный самолет Ан-124.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

В этот же день на территории одной из воинских частей Воронежской области упал беспилотник.

В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.