Британская разведка объяснила, как Россия попытается использовать инциденты в Белгородской области 23 мая, 09:25 Вид на улицу в центре Белгорода (Фото:REUTERS/Polina Nikolskaya)

Россия почти наверняка будет использовать инциденты в Белгородской области для поддержки версии о том, что она якобы является «жертвой в войне», сообщила британская разведка во вторник, 23 мая.

В ведомстве заявили, что Россия сталкивается со все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных регионах: потери боевых самолетов, атаки самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и прямые партизанские действия.

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«Россия почти наверняка будет использовать эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой в войне», — сказано в сообщении в Twitter.

В разведке заявили, что в период с 19 по 22 мая 2023 года российские силовые структуры, по всей вероятности, вступили в столкновение с партизанами, по крайней мере, в трех местах в Белгородской области РФ, недалеко от границы с Украиной.

Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.