Рейды российских добровольцев на территорию РФ поставили Кремль перед дилеммой — британская разведка 2 июня, 10:14 Последствия рейда РДК и Легиона Свобода России в Белгородскую область 1 июня (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Reuters)

Рейды российских добровольцев на территорию РФ поставили Кремль перед дилеммой — укреплять оборону в приграничных регионах или усиливаться в захваченных украинских территориях.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

Там говорится, что во время рейда РДК и Легиона Свобода России в Белгородскую область 1 июня российские военные и внутренние силы, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании, чем в предыдущий раз.

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Однако для этого минобороны страны-агрессора России пришлось развернуть весь комплекс огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.

«Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой — усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине», — резюмировали в британской разведке.

1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили о новом рейде в Белгородской области страны-агрессора. По их словам, передовые отряды российских добровольцев «ведут бои в предместьях Шебекино».

Бойцы РДК утверждают, что обстреляли из установок залпового огня Град здание министерства внутренних дел в Шебекино. Вскоре минобороны РФ заявило, что якобы «сорвали попытку Киева устроить теракт» в Шебекино. Говорят, что «отбросили силы» и «нарушений границы не было».



22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.

В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.