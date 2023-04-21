Посчитали риски. Подоляк ответил, почему россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород 21 апреля, 11:31 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя мощный взрыв в Белгороде, заявил, что в РФ признали, что сами сбросили авиабомбу, чтобы не деморализовать население.

«Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена», – сказал Подоляк в эфире телемарафона.

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По его словам, после подобных инцидентов запугивание со стороны российского диктатора Владимира Путина выглядят смешно.

« Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас ПВО есть, а у них же нет», — сказал он.



Вечером 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на жилой район Белгорода.

По всей вероятности, это был планирующий фугасный авиаснаряд, а инцидент стал самым резонансным случаем удара РФ по собственной территории.

В течение нескольких часов после взрыва в Белгороде Минобороны РФ признало, что на жителей города «выпали» испытания в виде авиабомбы из российского истребителя-бомбардировщика.