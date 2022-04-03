Вблизи Белгорода прогремели два взрыва — Reuters
Дым от пожара вблизи Белгорода, Россия, 1 апреля 2022 года (Фото:Pavel Kolyadin / BelPressa / Handout via REUTERS)
Под Белгородом в РФ у границы с Украиной прогремели два взрыва, пишет со ссылкой на очевидцев Reuters в воскресенье, 3 апреля. Два дня назад РФ обвинила ВСУ в нанесении удара по нефтебазе вблизи города.
Причина взрывов пока не установлена. Один из свидетелей рассказал, что взрывы были настолько сильными, что выбили окна ее дома в Белгороде, пишет издание.
Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.
"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Окружение уже убирается. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", – отметил он.
Война России против Украины - главные события 3 апреля
Подконтрольные Кремлю российские СМИ утверждали, что 1 апреля Вооруженные силы Украины совершили ракетные обстрелы российского Белгорода.
Перед этим утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, в городе выстроились очереди за горючим.
Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на губернатора писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте».
Украина отрицает причастность к взрывам.
Поздним вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел сильный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четверо российских военнослужащих.
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