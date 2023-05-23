Противника вводят в заблуждение. Американский генерал рассказал, зачем РДК проводит рейд в Белгородской области 23 мая, 08:23 РДК в Белгородской области (Фото:t.me/russvolcorps)

События в Белгородской области могут быть операцией по формированию перед наступлением ВСУ, заявил американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг.

«Что происходит в Белгороде? Я бы предположил, что это может быть продолжение операций по формированию перед наступлением Украины», — написал он в Twitter.

По его словам, в ближайшем будущем можно будет увидеть рейды, уловки или демонстрации.

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«Это все военные планы и действия, которые обычно проводятся перед крупными наступательными операциями, чтобы ввести противника в заблуждение относительно того, где будет происходить главный удар», — подчеркнул он.

Генерал заявил, что это может быть, а может и не быть, частью того, что происходит в Белгороде.

Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.