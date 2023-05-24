Возможна «демонстрация гнева». CNN оценил, как рейд в Белгородской области повлияет на ход войны 24 мая, 07:43 Центр Белгорода (Фото:REUTERS/Polina Nikolskaya)

Рейд РДК и легиона Свобода России в Белгородской области вряд ли изменит динамику войны России против Украины, однако российский диктатор Владимир Путин попытается использовать события в своих целях, сообщает CNN.

«Конфликт практически зашел в тупик, и на него, скорее всего, повлияет весеннее контрнаступление Украины против российских войск, которое, возможно, уже началось», — говорится в статье.

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Однако, в материале сказано, что, как и в случае с предыдущими очагами напряженности, расположенными вдали от линии фронта, это событие способно сформировать нарратив как в России, так и в Украине.

В статье указано, что Москва всегда стремилась нарисовать картину «российской виктимности» в качестве предлога для наращивания атак на Украину, учитывая ее публичные заявления о том, что вторжение является «актом самообороны» и необходимо для «обеспечения безопасности России».

«Путин, несомненно, будет стремиться использовать эти нападения для подкрепления этой версии, несмотря на отрицание Киевом своей официальной причастности», — пишут журналисты.

Также не исключено, что за этим «может последовать и краткосрочная демонстрация гнева».

«После предыдущих инцидентов, поставивших Россию в неловкое положение, таких как инцидент с беспилотником над Кремлем в этом месяце и удар по мосту, соединяющему Россию с оккупированным Крымом в октябре, Москва ответила шквалом ракетных ударов по Украине, включая столицу Киев», — говорится в статье.

Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.