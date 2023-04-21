Дальше — больше. В Воздушных силах Украины отреагировали на падение авиабомбы в Белгороде 21 апреля, 14:01 Последствия падения авиабомбы в Белгороде (Фото:Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя падение авиабомбы в Белгороде, заявил, что подобные случаи могут участиться в России.

По его словам, это связано с тем, что оккупанты пытаются быстро нарастить их производство за счет качества.

«Такие бомбы могли падать и где-нибудь еще. Потому что делают они все быстро, применяют их все больше. А там, где быстро делать, халатно относиться к этой работе, будут чаще случаться и такие инциденты», — сказал он в эфире телемарафона.

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Вечером 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на жилой район Белгорода.

По всей вероятности, это был планирующий фугасный авиаснаряд, а инцидент стал самым резонансным случаем удара РФ по собственной территории.

В течение нескольких часов после взрыва в Белгороде Минобороны РФ признало, что на жителей города «выпали» испытания в виде авиабомбы из российского истребителя-бомбардировщика.