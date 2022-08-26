Зима может стать решающей фазой войны. Бельгия выделила 8 миллионов евро на невоенные нужды ВСУ

26 августа, 13:02
Поделиться:
Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Бельгия выделила 8 миллионов евро на невоенные нужды ВСУ, соответствующее решение принял Федеральный совет министров по просьбе министра иностранных дел Аджи Лябиб.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Бельгия внесет добровольный вклад в так называемый трастовый фонд НАТО Комплексный пакет помощи, который оказывает нелетальную поддержку Украине.

Видео дня

Читайте также:
«Зоопарк всех систем». Разнообразие оружия после победы исчезнет и ВСУ станут армией с самой высокой боеспособностью в Европе — Defense Express

В частности, речь идет о:

  • оборудовании для оказания первой помощи (включая аптечки) для ВСУ;
  • зимней одежде или, если потребности были удовлетворены тем временем, других материалах, такие как очки ночного видения или фармацевтические препараты.

В государственных тендерах смогут участвовать бельгийские компании.

Министр иностранных дел Аджа Лябиб заявила, что эта зима предположительно станет потенциально решающей фазой войны.

«Поэтому очень важно, чтобы украинские вооруженные силы получили необходимое оборудование, чтобы иметь возможность продолжать противостоять российской агрессии», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=TJw1PpdBtvk
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бельгия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X