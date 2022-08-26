Зима может стать решающей фазой войны. Бельгия выделила 8 миллионов евро на невоенные нужды ВСУ 26 августа, 13:02 Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Бельгия выделила 8 миллионов евро на невоенные нужды ВСУ, соответствующее решение принял Федеральный совет министров по просьбе министра иностранных дел Аджи Лябиб.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Бельгия внесет добровольный вклад в так называемый трастовый фонд НАТО Комплексный пакет помощи, который оказывает нелетальную поддержку Украине.

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В частности, речь идет о:

оборудовании для оказания первой помощи ( включая аптечки) для ВСУ;

включая аптечки) для ВСУ; зимней одежде или, если потребности были удовлетворены тем временем, других материалах, такие как очки ночного видения или фармацевтические препараты.

В государственных тендерах смогут участвовать бельгийские компании.

Министр иностранных дел Аджа Лябиб заявила, что эта зима предположительно станет потенциально решающей фазой войны.

«Поэтому очень важно, чтобы украинские вооруженные силы получили необходимое оборудование, чтобы иметь возможность продолжать противостоять российской агрессии», — сказала она.

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