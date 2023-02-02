Возник конфликт. Минобороны Бельгии ведет переговоры с владельцем склада с оружием касательно покупки танков для Украины 2 февраля, 12:00 Фредди Верслейс на складе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министерство обороны Бельгии ведет переговоры с владельцем склада с оружием Фредди Верслейсом по поводу покупки танков Leopard-1 для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Фредди Верслейс не любит, когда его называют торговцем оружием. Но у него есть большой склад, полный б/у танков на продажу», — говорится в материале.

Видео дня

В то время как другие западные страны в последние недели пообещали отправить боевые танки Украине, Бельгия осталась в стороне прежде всего по одной причине: у нее не осталось ни одного танка. Последние из них — партию из 50 штук — она продала компании Верслуйса более пяти лет назад.

Министр обороны Бельгии Человек Дедондер заявляла, что правительство рассматривает идею выкупа танков для отправки в Украину. Однако она назвала указанные цены необоснованными и очень высокими.

По ее словам, танки, проданные за 10−15 тысяч евро каждый, предлагаются на продажу за 500 тысяч евро, несмотря на то, что они не рабочие.

«Конфликт демонстрирует затруднительное положение, с которым столкнулись западные правительства, пытающиеся найти больше оружия для Украины после почти года интенсивной войны; оружие, которое они выбросили как устаревшее, сейчас пользуется высоким спросом, и многое теперь в руках частных компаний», — говорится в материале.

Верслейс заявил, что цена танков может колебаться от нескольких сотен тысяч до почти миллиона евро, но это будет включать в себя работу по переоборудованию резервуаров, которая, по его мнению, может быть очень дорогой.