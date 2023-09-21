Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине истребители F-16 21 сентября, 10:53 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Министерство обороны страны выясняет, может ли его страна отправить истребители F-16 в Украину.

Об этом сообщает агентство VRT.

«Мы попросили Министерство обороны проверить, закончился ли срок службы наших самолетов», — сказал Де Кроо во время визита в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

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Бельгийская армия ранее заявляла, что имеющиеся в стране истребители слишком старые. По бельгийским стандартам, F-16 полностью исчерпываются перед заменой, поэтому вопрос в том, сколько они смогут служить Украине.

«Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще являются в чем-то полезными, мы, конечно, должны это исследовать», — сказал он.

Отмечается, что если Украина будет использовать бельгийский самолет только для обучения, то требования будут другими.

Ранее правительство Бельгии утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Страна предоставит свои истребители для обучения.

Отмечалось, что уже в ближайшие недели Министерство обороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этого свою авиабазу Скрюдструп на юге страны.

В следующем году Бельгия планирует отправить в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингент из около пятидесяти военнослужащих, преимущественно технического персонала, которые будут отвечать за развертывание самолетов F-16.

15 сентября спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью NV рассказал, что опытные летчики из Украины будут учиться пилотировать F-16 в Штатах и Дании, а молодые — в Великобритании.