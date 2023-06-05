Бельгия начала расследовать, использовали ли бойцы РДК ее оружие во время рейдов в Россию — премьер 5 июня, 11:32 Александр Де Кроо (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Брюссель начал расследование из-за сообщений о том, что российские добровольцы, совершающие рейды на территории РФ, якобы использовали там предоставленное Украине оружие бельгийского производства.

Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо в эфире радиостанции Radio 1, в понедельник, 5 июня. Его цитирует Reuters.

По его словам, Бельгия обратится к Украине за разъяснениями.

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«Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы выяснить, что именно произошло. Европейское оружие поставляют в Украину при условии, что его будут использовать на украинской территории для защиты этой территории. И у нас строгий контроль, чтобы убедиться, что это так», — заявил бельгийский премьер.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России (ЛСР) для рейдов в Белгородской области РФ использовали тактические машины, предоставленные Украине США и Польшей, и имели с собой винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.

1 июня Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус заявили о том, что они находятся на украинско-российской границе и планируют продвигаться на территорию РФ, чтобы «освободить всю Россию — от Белгорода до Владивостока». Известно уже о нескольких рейдах РДК на территории Белгородской области.

Ранее в ГУР говорили, что российские добровольцы во время рейда в Белгородской области использовали технику, отбитую в оккупантов РФ.

