«Не на повестке дня». Бельгия не прекратит помогать Украине, пока ожидает результаты расследования по использованию ее оружия в РФ 9 июня, 15:44 Глава Минобороны Бельгии Людвин Дедондер (Фото:Людивин Дедондер/Facebook)

Бельгия не будет останавливать поставки оружия, пока будет ожидать результаты расследования по применению Украиной бельгийского оружия на территории России. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, сообщает Le Soir.

Она заявила, что прекращение поставок Украине оборудования «не на повестке дня», поскольку в зоне боевых действий могут происходить «разные вещи».

По ее словам, подтверждения информации о том, что Российский добровольческий корпус во время рейдов применял по территории России именно бельгийское оружие, нет.

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Она сказала, что по фотографиям видно винтовки FN Scar, однако неизвестно, относятся ли они к тому оружию, которое Бельгия поставляла Украине, или к оружию, которое другие страны покупали у FN, или вообще — это оружие, которое изъяли на месте боевых действий.

Дедондер заявила, что она направила письмо в Министерство обороны Украины, чтобы уточнить эту ситуацию.

Она также заявила, что Бельгия поставляет оружие в соответствии с потребностями украинцев, в последнее время основное внимание уделяется противотанковым ракетам, противовоздушной обороне и артиллерии.

В целом Бельгия предоставила Украине помощь на сумму 274 млн евро.

5 июня в Брюсселе начали расследование относительно сообщений о том, что российские добровольцы, которые осуществляют рейды на территории РФ, якобы использовали там предоставленное Украине оружие бельгийского производства