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Бельгия примет на лечение украинских военных, раненых на Донбассе

Сегодня, 20:20
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Пресс-служба Минобороны

Бельгия возьмет на лечение раненых военных

Бельгия в 2019 году планирует взять на лечение шесть украинских военных, которые были ранены на Донбассе, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжелораненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в области медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 раненых в бою украинских военных", - написал он.

В Минобороны Бельгии заявили, что украинцы будут проходить лечение в госпитале в пригороде Брюсселя. Кроме медицинских Бельгия покроет и все транспортные расходы.

Украинские военные должны прибыть в Бельгию в марте. Курс лечения будет составлять шесть недель.

Теги:   Лечение Бельгия Донбасс

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