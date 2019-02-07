Бельгия примет на лечение украинских военных, раненых на Донбассе Сегодня, 20:20 128 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Минобороны Бельгия возьмет на лечение раненых военных Пресс-служба Минобороны

Бельгия в 2019 году планирует взять на лечение шесть украинских военных, которые были ранены на Донбассе, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжелораненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в области медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 раненых в бою украинских военных", - написал он.

В Минобороны Бельгии заявили, что украинцы будут проходить лечение в госпитале в пригороде Брюсселя. Кроме медицинских Бельгия покроет и все транспортные расходы.

Following the success of a similar cooperation in 2018, when 5 heavily wounded soldiers from #Ukraine 🇺🇦 were treated in Belgium 🇧🇪, I’ve decided to pursue the #medical cooperation project in 2019 with our Ukrainian counterparts and welcome 6 Ukrainian military wounded in action. pic.twitter.com/WAamrTI2sq — didier reynders (@dreynders) 7 февраля 2019 г.

Украинские военные должны прибыть в Бельгию в марте. Курс лечения будет составлять шесть недель.