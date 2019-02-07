Бельгия примет на лечение украинских военных, раненых на Донбассе
Бельгия в 2019 году планирует взять на лечение шесть украинских военных, которые были ранены на Донбассе, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжелораненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в области медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 раненых в бою украинских военных", - написал он.
В Минобороны Бельгии заявили, что украинцы будут проходить лечение в госпитале в пригороде Брюсселя. Кроме медицинских Бельгия покроет и все транспортные расходы.
Украинские военные должны прибыть в Бельгию в марте. Курс лечения будет составлять шесть недель.