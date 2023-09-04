Бельгия передаст Украине восемь ракет Sea Sparrow — СМИ 4 сентября, 21:17 Sea Sparrow (Фото:gagadget.com)

Бельгия передаст Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые она выкупила у Германии, сообщает LʼEcho.

Всего Бельгия выкупила восемь таких ракет. Стоимость одной — около 7 тысяч евро.

Германия ранее использовала Sea Sparrow на своих фрегатах типа Бремен, но сейчас вывела их из эксплуатации.

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Еще 31 мая 2023 года представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger, ЗРК Avenger и ракеты Sea Sparrow.

В начале года источники Politico отмечали, что украинским военным удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы Бук советского производства под пуски Sea Sparrow.

