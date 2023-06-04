Власти Бельгии обратятся к Украине из-за использования бельгийского оружия бойцами РДК — СМИ

4 июня, 20:31
Поделиться:
Бойцы РДК с бельгийской винтовкой FN SCAR L и чешской CZ 806 BREN 2 (Фото:РДК)

Бойцы РДК с бельгийской винтовкой FN SCAR L и чешской CZ 806 BREN 2 (Фото:РДК)

Минобороны и МИД Бельгии планируют обратиться к украинским властям за разъяснениями относительно использования бельгийского оружия бойцами Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России (ЛРС).

Об этом пишет издание Le Soir со ссылкой на «надежные источники».

Читайте также:

Бойцы РДК (Фото:скриншот видео / Русский добровольческий корпус / Telegram) В ГУР объяснили, откуда у российских добровольцев техника, использованная во время рейда в Белгородской области

«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку … Таким образом, это оружие не разрешено для групп, которые имеют внутренние российские планы», — говорится в сообщении.

Видео дня

Le Soir ссылается в частности на статью The Washington Post об использовании «антипутинскими ополченцами» бельгийских винтовок. Они были замечены на фото бойцов РДК, а также эту информацию подтвердили WSJ в спецслужбах США.

«Утверждается, что это штурмовые винтовки SCAR, которые используются членами Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса», — отмечает издание.

1 июня Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус заявили о том, что они находятся на украинско-российской границе и планируют продвигаться на территорию РФ, чтобы «освободить всю Россию — от Белгорода до Владивостока».

Читайте также:
Российские диверсанты в Белгородской области использовали технику производства США — FT

Сейчас известно о нескольких рейдах РДК на территории Белгородской области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Оружие Бельгия Поставки оружия Война России против Украины русский добровольческий корпус легион свобода россии РДК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X