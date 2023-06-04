Власти Бельгии обратятся к Украине из-за использования бельгийского оружия бойцами РДК — СМИ 4 июня, 20:31 Бойцы РДК с бельгийской винтовкой FN SCAR L и чешской CZ 806 BREN 2 (Фото:РДК)

Минобороны и МИД Бельгии планируют обратиться к украинским властям за разъяснениями относительно использования бельгийского оружия бойцами Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России (ЛРС).

Об этом пишет издание Le Soir со ссылкой на «надежные источники».

«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку … Таким образом, это оружие не разрешено для групп, которые имеют внутренние российские планы», — говорится в сообщении.

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Le Soir ссылается в частности на статью The Washington Post об использовании «антипутинскими ополченцами» бельгийских винтовок. Они были замечены на фото бойцов РДК, а также эту информацию подтвердили WSJ в спецслужбах США.



«Утверждается, что это штурмовые винтовки SCAR, которые используются членами Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса», — отмечает издание.



1 июня Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус заявили о том, что они находятся на украинско-российской границе и планируют продвигаться на территорию РФ, чтобы «освободить всю Россию — от Белгорода до Владивостока».

Сейчас известно о нескольких рейдах РДК на территории Белгородской области.