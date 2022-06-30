Бельгия прекращает выдачу туристических виз россиянам
В посольстве Бельгии не называют причину прекращения выдачи туристических виз (Фото:@ivy-nguyen/pexels)
Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических. Положение начнет действовать с 1 июля на неопределенный срок.
Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global.
С июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причину прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.
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