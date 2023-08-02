В десяти километрах был Лукашенко. Белорусские вертолеты могли залететь на территорию Польши «случайно» — Беларускі Гаюн

2 августа, 10:45
Поделиться:
Ми-24 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

Ми-24 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

Белорусские вертолеты могли залететь на территорию Польши «случайно», сообщает Беларускі Гаюн.

Мониторинговая группа сообщила в Telegram, что первая информация, что два вертолета ВВС Беларуси пересекли границу с Польшей начали поступать 10:30 по минскому времени.

Видео дня

«В это время Ми-8 и Ми-24 как раз патрулировали границу», — говорится в сообщении.

Беларускі Гаюн сообщил, что позднее появились фото, где видно, что это именно те вертолеты, которые участвовали в патрулировании границы с Польшей.

«Мы считаем, что пилоты вертолетов ВВС РБ вполне могли залететь на территорию Польши, однако все указывает на то, что это было сделано случайно», — сказано в сообщении.

Мониторинговая группа заявила, что целенаправленная провокация с пересечением границы двумя боевыми вертолетами — это был бы чрезвычайно опасный шаг, учитывая, что всего в ± десяти километрах находится диктатор Александр Лукашенко, а в 7,5 км от границы ночует уже несколько дней.

Читайте также:
Рассказал о планах, зарплатах и обещании Лукашенко. Журналистка поговорила с «вагнеровцем» в Беларуси через сайт знакомств

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Беларусь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X