В десяти километрах был Лукашенко. Белорусские вертолеты могли залететь на территорию Польши «случайно» — Беларускі Гаюн 2 августа, 10:45 Ми-24 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

Белорусские вертолеты могли залететь на территорию Польши «случайно», сообщает Беларускі Гаюн.

Мониторинговая группа сообщила в Telegram, что первая информация, что два вертолета ВВС Беларуси пересекли границу с Польшей начали поступать 10:30 по минскому времени.

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«В это время Ми-8 и Ми-24 как раз патрулировали границу», — говорится в сообщении.

Беларускі Гаюн сообщил, что позднее появились фото, где видно, что это именно те вертолеты, которые участвовали в патрулировании границы с Польшей.

«Мы считаем, что пилоты вертолетов ВВС РБ вполне могли залететь на территорию Польши, однако все указывает на то, что это было сделано случайно», — сказано в сообщении.

Мониторинговая группа заявила, что целенаправленная провокация с пересечением границы двумя боевыми вертолетами — это был бы чрезвычайно опасный шаг, учитывая, что всего в ± десяти километрах находится диктатор Александр Лукашенко, а в 7,5 км от границы ночует уже несколько дней.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».