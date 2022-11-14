Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК С-300/400 — Беларускі Гаюн 14 ноября, 11:22 ЗРК С-300 (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК С-300/400, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram в понедельник, 14 ноября.

По данным группы, зафиксирован очередной Ил-76 ВКС РФ. Борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром Мачулищи в воскресенье, 13 ноября, в 19:55.

Пробыв на аэродроме чуть более двух часов, Ил-76 ВКС РФ RF-76605 улетел на аэродром Миллерово (Ростовская область, РФ) в 22:05.

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В течение 11 и 12 ноября зафиксировали восемь вылетов российских самолетов Ил-76 из РФ в белорусский поселок Мачулищи — по два рейса на четыре борта.

Проект Беларускі Гаюн предполагает, что РФ на самолетах вывозит из Беларуси ракеты, амуницию или и то, и другое. Там не исключают, что все это могут поставлять российским группировкам на луганском и донецком направлениях.