«Понижаем уровень диппредставительства». Беларусь отозвала посла в Великобритании 29 июля, 14:14 Анатолий Глаз (Фото:BelarusMFA/Facebook)

Беларусь заявила о понижении уровня своего диппредставительства в Лондоне до временного поверенного в делах, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Об этом сообщает БЕЛТА в Telegram.

Решение принято после отзыва посла Беларуси в Великобритании.

Глаз заявил, что введение санкций, якобы «беспочвенный запрет» на полеты Белавиа, невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие «незаконные» ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог.

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В МИД заявили, что отзыв посла Беларуси «не означает», что они «закрывают каналы коммуникации с Лондоном».

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