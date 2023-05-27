Украинцев не освобождают из тюрем в Беларуси даже после окончания срока — главред сайта Хартия'97 27 мая, 09:18 Беларусь не отпускает украинцев из тюрем даже после окончания срока под предлогом того, что не может их депортировать, рассказала главный редактор сайта Хартия'97 (Фото:ErikaWittlieb / pixabay.com)

Главный редактор сайта Хартия'97 Наталья Радина рассказала в интервью Radio NV, что украинцев не освобождают из белорусских тюрем даже после окончания срока лишения свободы.

В эфире Radio NV Радина заявила, что не исключает, что часть украинцев, которых Россия фактически депортировала, переместив в Беларусь, могла попасть в тюрьму, «потому что проявлять в Беларуси любую активность и, более того, поддерживать или быть солидарным с Украиной становится уже опасным».

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«Мы не знаем, сколько в тюрьмах находится украинцев. Нужно понимать, что это абсолютно закрытая система. Я думаю, это работа посольства Украины, которое до сих пор работает в Минске», — сказала журналистка.

Она также рассказала, что белорусские политзаключенные, которые выходили из тюрем, «говорили, что они встречали украинцев в тюрьмах, что они в очень незавидном положении».

«Украинцев не выпускают на условно-досрочное освобождение. И даже если их срок подошел к концу, их не выпускают. Потому что говорят: „Ваша страна воюет, мы обязаны вас освободить и депортировать. Но мы не будем вас депортировать, мы не можем“. И многие украинцы поэтому остаются в тюрьме», — сообщила Радина.

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