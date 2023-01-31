За сегодня не было настоящих взлетов МиГ-31 в Беларуси — Беларускі Гаюн 31 января, 21:10 МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, за вторник, 31 января, в Беларуси не было «настоящих взлетов» российских МиГ-31 с аэродрома Мачулищи.

В Telegram Гаюн сообщает, что за день было «не меньше пяти вбросов о взлете МиГ-31К из Мачулищей».

«За сегодняшний день нам пытались вбросить информацию о взлетах МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Мачулищи минимум пять раз в: 11:20, 11:30, 12:35, 14:40 и наконец в 18:05. А знаете сколько настоящих взлётов МиГ-31К из Мачулищей зафиксировано за сегодня? 0 (ноль)», — говорится в сообщении.

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Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что объявление воздушной тревоги по всей Украине во вторник, 31 января было связано с учебными полетами МиГ-31К на территории страны-агрессора России.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами утром страна-террорист выпустила по Киеву и другим регионам Украины крылатые ракеты. По данным ГСЧС, 11 человек погибли и 11 были ранены.