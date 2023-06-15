Экс-посол Украины в Беларуси рассказал, за какие преступления Лукашенко привлекут к ответственности в Гааге 15 июня, 15:00 Александр Лукашенко в Москве, 25 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью Radio NV рассказал, за какие преступления Лукашенко привлекут к ответственности в Гааге.

«Относительно того, какие будут выдаваться мандаты на арест, задержание и обвинение, то я не вижу разницы в злодеяниях Путина и злодеяниях Лукашенко. И отвечать они будут, и один, и второй, как союзники, как организаторы агрессии против Украины», — сказал Бессмертный в эфире Radio NV.

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По словам дипломата, и Путин, и Лукашенко будут отвечать как за преступления против собственного народа, так и за преступления против украинцев, поскольку они развязали войну, которая длится уже 10 лет, используя свои информационные источники, чтобы обманывать мир.

В ответ на просьбу перечислить преступления, за которые должен отвечать Лукашенко, Бессмертный сказал:

«Такие преступления, которые касаются детей, следующие — изнасилование, далее — пытки. Это не полный перечень тех, которые входят в этот блок преступлений против человечности. И на самом деле тема преступлений против детей всегда звучит и против женщин, они всегда звучат на первом месте. И на самом деле - почему эта тема сейчас поднята? Потому что уровень доказательности по ней в обоих случаях, и против Путина, и против Лукашенко, самый большой. Причина здесь в том, что совершая эти преступления, и один, и второй не осознавали, что уровень международной уголовной ответственности и процедура дознания в этом отношении носит элементарный характер».

Ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на Киевском форуме по безопасности заявила, что Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко.

Она напомнила об отчете, в котором зафиксирован факт депортации украинских детей не только на территорию России, но и на территорию Беларуси. Поэтому Международный уголовный суд, по ее мнению, должен поступить с Лукашенко так же, как с Путиным и детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.

