Вторжение белорусской армии в Украину станет катастрофой для Беларуси и Лукашенко — Подоляк 2 июля, 16:52 Путин продолжает давить на Лукашенко с целью втягивания белорусской армии в войну против Украины (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что белорусская армия на сегодняшний день деморализована, но если она все-таки вторгнется в Украину — это, по его словам, станет катастрофой для Беларуси и беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом Подоляк сказал в интервью российскому оппозиционному изданию Настоящее время.

Он отметил, что Украина активно мониторит ситуацию на украинско-беларусской границе и готовит оборону на случай вторжения со стороны Беларуси.

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«Безусловно, мы очень активно мониторим всю ситуацию, я имею в виду разведсообщество наше активно работает, у нас там достаточно четко и понятно, как должна выстраиваться фортификационная оборона, как должны работать бригады резерва нашего, все это у нас четко и понятно и т. д. За это можете быть спокойны», — сказал Подоляк.

Он отметил, что беларусская армия на сегодня деморализована, а общество в Беларуси негативно относится к войне России против Украины.

«Я бы про другое поговорил: между Россией и Беларусью огромная принципиальная разница. В Беларуси общество (я не беру непризнанную вертикаль власти в Республике Беларусь) гораздо более глубоко понимает, что происходит в Украине, и однозначно негативно оценивает „военную специальную операцию“. Оно очень тяжело выходило из избирательной кампании в 2020 году и не приемлет этот абсурдистский план вторжения со стороны Беларуси. Белорусская армия на сегодняшний день находится в состоянии деморализации. Она прекрасно понимает, что вторжение на чужую территорию — это в любом случае вторжение, то есть ты в любом случае попытаешься быть оккупантом, у тебя нет никаких других мотиваций», — сказал Подоляк.

По словам представителя Офиса президента вторжение в Украину станет катастрофой для Беларуси и Лукашенко лично.

«Беларусь вторгается в Украину. Какая мотивация? То есть чем спровоцировано? Это же надо будет юридически доказывать. Вот мы зашли в Украину, потому что Россия потеряла там уже почти сорок тысяч военнослужащих, которая тоже зашла не спровоцировано на территорию Украины. То есть юридически для Беларуси это катастрофа, для Лукашенко — это прямая личная катастрофа, если в Украину зайдет белорусская армия. Единственное, что он будет делать, — это предоставлять воздушное пространство и инфраструктуру Республики Беларусь в рамках Союзного договора российской армии. Но это тоже юридическая ответственность, поэтому для г-на Лукашенко крайне тяжелая ситуация. Он настолько зависим в экономическом плане от России, что практически обязан выполнять любые требования г-на Путина», — считает Подоляк.

«И, наконец, самое главное для Украины. Мы четко понимаем сегодня, кто есть кто, и готовы к проявлению агрессии с любой стороны», — отметил советник главы ОП.

Угроза вторжения с Беларуси: что известно

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Известно, что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси.

Сообщалось также, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Кроме того, по данным разведки, Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в том числе военной авиации.



Это побуждает украинское командование укреплять границу с Беларусью в приграничных областях и удерживать часть войск на этом направлении.

Беларусь с начала июня проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время». 1 июля стало известно, что учение Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в который раз продлили. Они будут продолжаться по меньшей мере до 9 июля.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает прямым вмешательством Беларуси в войну России против Украины. Среди прочего белорусский диктатор заявлял, что Беларуси «придется воевать за западные регионы Украины». Он также говорил, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на то, что беларусская армия не участвует прямо в войне против Украины, территория Беларуси стала плацдармом для наступления российских военных и техники на север Украины в начале полномасштабного вторжения.

Также в Беларуси размещены российские установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Кроме того Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, а также инфраструктуру и больницы. 25 июня россияне впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, запустив с беларусского воздушного пространства ракеты по украинским городам.

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