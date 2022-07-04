«Нужно наказать марионетку Путина». Лукашенко введет войска в Украину, но есть условие. Интервью с белорусским оппозиционером Павлом Латушко 4 июля, 18:07 Эксклюзив НВ Белорусский оппозиционер Павел Латушко (Фото:Facebook/Pavel Latushka)

Белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко считает, что диктатор Александр Лукашенко введет войска в Украину, если только рядом будут находиться вооруженные силы Российской Федерации.

Это, по его мнению, может случиться до конца 2022 года, потому что именно тогда сформируются вооружённые силы союзного государства.

В интервью Радио НВ Латушко рассказал об участии в войне Лукашенко, его «мозговом поносе» и необходимости усиления наказания «марионетки» российского диктатора Владимира Путина.

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— Чем больше странных заявлений Лукашенко делает, тем больше эксперты сходятся во мнении, что он введет свои войска в Украину. Как вы считаете, насколько это похоже на правду? К чему может это привести?

— Я думаю, что нам нужно исходить из другого вопроса. Необходимо рассматривать роль Лукашенко в этой войне против Украины и противодействовать этой роли, понимать угрозы и осуществлять превентивные действия. Здесь попытка задобрить агрессора, попытаться его не раздражать, мне кажется, приводит к тому, что Лукашенко реально наносит вред, огромный ущерб Украине, украинскому народу.

Фактически его роль в войне началась еще до ее начала, когда он пустил на территорию Беларуси огромное количество вооруженных сил Российской Федерации с последующим нанесением ударов уже 23 февраля, за несколько часов до начала наземной военной операции российских войск. В последующем — открытие границы и допуск на территорию Беларуси войск, которые ракетными ударами, используя авиацию, наносили и продолжают наносить удары по Украине.

Исходя из этого необходимо и понимать его роль в войне, и вырабатывать подходы, каким образом этому противодействовать.

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