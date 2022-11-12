Беларусь выразила недовольство тем, что Украина укрепляет свою границу 12 ноября, 14:35 Военные Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».

Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

По белорусским данным, ВСУ не только «минируют» свою границу со страной-агрессором, но и якобы «разрушают дороги» и «объекты инфраструктуры».

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"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на смежной стороне устанавливаются мины", - отмечают в Беларуси.

Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео с «минированием».

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. По его данным, работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Он отметил, что уже обустроено около 3 км границы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет, но целью агрессора будет не Киев. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для атаки на основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не ранее чем через два-три месяца.

Тем временем Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.