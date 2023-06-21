Как будут освобождать Беларусь. Военный эксперт оценил слова Тихановской о возможности помощи Украины 21 июня, 15:38 Светлана Тихановская не исключает, что попросит Владимира Зеленского помочь освободить Беларусь (Фото:Светлана Тихановская via Telegram)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV оценил слова экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая не исключила возможность обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому о военном содействии в освобождении Беларуси.



«Я очень скептически отношусь к деятельности госпожи Тихановской. Все, что она сделала за последние годы — это не более, чем заявления. Никакой конкретики, никаких практических шагов для выполнения каких-то своих мыслей и заявлений, например, я не увидел. Поэтому в рамках какой-то стратегии нагнетания такой ситуации вокруг Беларуси — да, может быть. Но до реальности, я думаю, не дойдет, от слова никогда», — сказал Жирохов в эфире Radio NV.

Видео дня

В опубликованном 19 июня интервью Тихановской Наталье Мосейчук, на вопрос о том, возможно ли, что она обратится к Зеленскому, «с просьбой помочь освободить Беларусь» Тихановская ответила: «Я этого не исключаю».

Она также заявила, что для освобождения Беларуси нужна мощная поддержка прежде всего внутри страны, в том числе «чтобы белорусская армия поддержала белорусов, когда это окно возможностей откроется». Кроме того, Тихановская отметила, что только полка Калиновского не хватит для освобождения Беларуси.

В августе 2022 года Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета Беларуси. Она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее «переходным кабинетом». По ее словам, украинцы и белорусы — не враги.

Глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко сообщил, что Украина не будет признавать Объединенный переходный кабинет Беларуси во главе с Тихановской из-за сомнений в ее политической позиции.

«Позиция Тихановской по отношению к России и Путину не является достаточно четкой. Она словно боится называть вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительные люди. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине», — сказал Мережко.