В Беларуси внезапно скончался 46-летний министр транспорта 5 июля, 10:18 Причина смерти министра транспорта Беларуси Алексея Авраменко не называется (Фото:mintrans.gov.by)

4 июля в Беларуси внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, ему было 46 лет.

Об этом пишет Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.

Авраменко занимал пост министра транспорта Беларуси с 2019 года, его назначил диктатор Александр Лукашенко.

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Причина смерти министра не называется.

Это уже не первая загадочная смерть среди высшего руководства правительства Беларуси. В конце ноября прошлого года внезапно скончался министр иностранных дел Владимир Макей.

Незадолго до смерти Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.

В феврале, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, глава белорусского МИДа уверял, что «ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ» не останутся на территории страны после завершения «общих учений».

В декабре 2022 года экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что очень высока вероятность того, что Макея убили.

В феврале 2023 года белорусское издание Наша Ніва, ссылаясь на четыре независимых источника из сферы медицины и госуправления, сообщило, что Макей мог покончить с собой.