Вероятность вступления Беларуси в войну снизилась: белорусский оппозиционер назвал признаки 12 апреля, 19:47 Глава минобороны РФ Сергей Шойгу (на переднем плане слева) и глава минобороны Беларуси Виктор Хренин (на переднем плане справа) в Минске, 10 апреля 2023 года (Фото:BelTA/Andrei Stasewich /Handout via REUTERS)

Белорусский журналист, медиаэксперт, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Radio NV заявил, что вероятность вступления Беларуси в войну против Украины уменьшилась и назвал признаки этого.

«В начале войны был хаос и войско не очень понимало, что происходит. Тогда введение белорусских войск было возможно. Сейчас в обществе такой крепкий консенсус по поводу неучастия Беларуси в войне, что сейчас даже если будет приказ, то никто его не будет выполнять. Я сейчас более оптимистично смотрю на все эти дела», — сказал Вячорка Radio NV.

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Белорусский оппозиционер отметил, что белорусские военные «в шоке» из-за намерения России разместить в стране ядерное оружие.

«Сейчас стало меньше общих учений с россиянами. Белорусские войска проводят свои учения, а российские мобилизованные в отдельных казармах содержатся. И это тоже хороший признак неучастия», — рассказал он.

Также Вячорка заявил, что белорусская армия «точно не способна воевать (не готова и не хочет) против Украины», в ней «достаточно пробелорусские настроения» и нет желания воевать за Россию.

4 апреля Госпогранслужба сообщила, что в Беларуси находятся около 4 тысяч российских военных.

3 апреля в Беларуси приступили к внезапной проверке боеспособности армии. Там предупредили, что на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что Силы обороны Украины следят за перемещение военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности.