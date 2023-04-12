Вероятность вступления Беларуси в войну снизилась: белорусский оппозиционер назвал признаки

12 апреля, 19:47
Поделиться:
Глава минобороны РФ Сергей Шойгу (на переднем плане слева) и глава минобороны Беларуси Виктор Хренин (на переднем плане справа) в Минске, 10 апреля 2023 года (Фото:BelTA/Andrei Stasewich /Handout via REUTERS)

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу (на переднем плане слева) и глава минобороны Беларуси Виктор Хренин (на переднем плане справа) в Минске, 10 апреля 2023 года (Фото:BelTA/Andrei Stasewich /Handout via REUTERS)

Белорусский журналист, медиаэксперт, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Radio NV заявил, что вероятность вступления Беларуси в войну против Украины уменьшилась и назвал признаки этого.

«В начале войны был хаос и войско не очень понимало, что происходит. Тогда введение белорусских войск было возможно. Сейчас в обществе такой крепкий консенсус по поводу неучастия Беларуси в войне, что сейчас даже если будет приказ, то никто его не будет выполнять. Я сейчас более оптимистично смотрю на все эти дела», — сказал Вячорка Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Eg7-yqlP1e8

Белорусский оппозиционер отметил, что белорусские военные «в шоке» из-за намерения России разместить в стране ядерное оружие.

Читайте также:

На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by?locale=ru_RU) В Беларуси уменьшилось количество российских военных — пограничники

«Сейчас стало меньше общих учений с россиянами. Белорусские войска проводят свои учения, а российские мобилизованные в отдельных казармах содержатся. И это тоже хороший признак неучастия», — рассказал он.

Также Вячорка заявил, что белорусская армия «точно не способна воевать (не готова и не хочет) против Украины», в ней «достаточно пробелорусские настроения» и нет желания воевать за Россию.

4 апреля Госпогранслужба сообщила, что в Беларуси находятся около 4 тысяч российских военных.

3 апреля в Беларуси приступили к внезапной проверке боеспособности армии. Там предупредили, что на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что Силы обороны Украины следят за перемещение военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Беларусь Россия-Беларусь Франак Вячорка радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X