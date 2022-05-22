В день поездки Лукашенко к Путину. В Беларуси заявили, что украинские ДРГ якобы заходят на их территорию 22 мая, 16:45 Цей матеріал також доступний українською У Лукашенко заявили, что украинские ДРГ заходят на территорию Беларуси (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, заявил, что на территорию республики якобы заходят диверсионно-разведывательные группы Украины.

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«Смотрите, что творится на южных рубежах Беларуси, на территории некогда дружественной нам братской Украины. Сегодня группировка Вооруженных Сил [Украины] на ровенском направлении составляет около 10,5 тыс. человек, на черниговском — 4,5 тыс., на киевском — более 5 тыс. Идет инженерное оборудование участков украинской границы вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — цитируют Вольфовича белорусские госСМИ.

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Оппозиционное издание Беларускі Гаюн сообщает, что впервые за два месяца зафиксировано движение ОТРК Искандер к границе с Украиной.

Тем временем днем в воскресенье, 22 мая, самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мэра Сочи.

Несмотря на то, что большая часть войск ВС РФ отступила с киевского направления еще в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на неоднозначную позицию Лукашенко Украина укрепляет границу с Беларусью в приграничных областях и удерживает часть войск на этом направлении.

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