В генштабе Беларуси угрожают Польше ударами по ее инфраструктуре 7 июля, 16:49 Режим Лукашенко заявил, что готов уничтожить военную инфраструктуру Польши (Фото:mil.in.ua)

Режим Александра Лукашенко угрожает ракетными ударами по Польше в ответ на возможные «провокации стран Запада».

Как сообщается, такое заявление сделал заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин.

По его словам, в случае реализации «Западом» неких «замыслов», именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для удара.

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«Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников», — заявил Косыгин.

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