«Лукашенко потерял остатки суверенитета». Лицемерие говорить, что Беларусь в войне не участвует — мнение журналиста 15 марта, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Беларусь участвует в войне России против Украины, пусть военнослужащие напрямую и не ведут боевых действий. Но и это — вопрос времени, ведь диктатор Александр Лукашенко за последний месяц растерял остатки государственного суверенитета.

Такое мнение в эфире Радио НВ выразил главный редактор Еврорадио Павел Свердлов. Публикуем фрагмент интервью с ним.

Мы имеем, думаю, десятки уже фото и видеоматериалов, свидетельствующих о пусках ракет с территории Беларуси в сторону Украины. Не говоря о том, как техника с буквами V на бортах перемещается сначала по Беларуси, потом заезжает в Украину. [Не говоря] о том, что кадыровцы снимают видео, показывают свой автопарк и это происходит в Мозыре (город в Гомельской области Республики Беларусь — ред.). Они не говорят, что это Мозырь, но дома, которые у них на заднем плане, идентифицируются журналистами, как дома, которые находятся в Мозыре. В конце концов, наши техники заправляют самолеты, которые летят потом в сторону Украины; [в стране] предоставляют жилье для всех этих военных, обслуживают их так или иначе. Мне кажется, что, конечно, это полное лицемерие говорить о том, что Беларусь в войне не участвует.

Украинские официальные лица практически каждый день делают информационные вбросы о том, что белорусских военных заставляют, что они отказываются воевать. Может быть, благодаря этому нет еще все-таки белорусских солдат среди россиян, которые уже убивают в Украине людей. Но ведь все равно никто не дает гарантий, что завтра они там не появятся.

О чем, наверное, в Украине мало думают, но о чем много думаем мы: насколько сегодня Беларусь — суверенное государство. Мне кажется, что Лукашенко за последний месяц просто растерял остатки суверенитета. Есть у нас, например, министр обороны в Беларуси [Виктор] Хренин. И вот я думаю: что будет, если не понравится ему, как российские солдаты себя ведут на нашей территории? Он что, может приказать российскому солдату что-то сделать или чего-то не делать? У российского солдата есть свои генералы и свои начальники, свой министр обороны у них тоже есть. И слушать приказы министра обороны другой страны он, мне кажется, в принципе, не будет. Он пошлет на хрен любого белорусского военного, который что-то попытается ему приказывать. У него своя субординация, своя система. И в этом плане то, что в Беларуси присутствуют военные, которыми белорусские власти не распоряжаются, мне кажется, что свидетельствует об окончательной потери белорусского суверенитета.

К сожалению, сейчас и остатки экономического суверенитета будут Россией подарены. Будет в том или ином виде завершена та налоговая, банковская интеграция, о которой не могли договориться власти Беларуси и России с 2019 года, а если по-хорошему, то все 20 лет существования так называемого Союзного государства. Возможно, в течение какого-то ближайшего времени мы даже увидим российский рубль в качестве официального платежного средства.

[Лукашенко российскому диктатору Владимиру Путину] все-таки может сказать «нет», но, возможно, цена для него будет слишком большой. Лукашенко — политик опытный: он прекрасно понимает, как на его репутации скажутся гробы, которые будут приходить из Украины, и вообще этот приказ белорусам войти в Украину, воевать, убивать людей. Белорусские власти всю дорогу, все 30 лет повторяли: «Нет войне! Мы — белорусы, мирные люди!». Вся идеология, которую они строили, о том, что мы не можем повторить. И вдруг это все рушится, все эти заверения оказываются неважными.

В новую редакцию Конституции, которую приняли две недели назад, вписали [статью] о том, что с территории Беларуси не может осуществляться военная агрессия в отношения какой-либо третьей страны. Сегодня день, когда новая редакция Конституции вступает в силу. И сегодня же эта статья нарушается, потому что агрессия с территории Беларуси в сторону Украины осуществляется, никто не делал исключения для 15 марта 2022 года. Все продолжается так, как продолжалось предыдущие 19 дней. Это 20-й день войны.

[Лукашенко] и может, и хочет сказать «нет», но будет ли он это говорить? Это очень большой вопрос. В конце концов, если перед ним будет поставлен очень жестко вопрос: или выживание его системы власти (а выжить она сейчас она может только благодаря российской экономической поддержке, иначе не через год, так через полтора-два экономика просто рухнет), или российские войска в Украине, то я думаю, что он все-таки выберет второе и Беларусь присоединится в каком-то контингенте к российским солдатам.

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