Провокация режима Лукашенко. Белорусские солдаты пытались сделать подкоп на границе с Польшей — пограничная служба 20 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Белорусские войска пытались сделать подкоп на границе с Польшей (Фото:Straż Graniczna/Twitter)

В понедельник, 20 июня, Пограничная служба Польши сообщила, что белорусские солдаты пытались сделать подкоп под установленным на границе забором.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что польские патрульные заметили шестерых белорусских солдат, пытавшихся сделать подкоп под забором.

Кроме того, в службе заявили, что в воскресенье, 19 июня 21 человек из Беларуси пытался незаконно попасть на территорию Польши.

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Польша, Литва и Латвия в 2021 году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы.



Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозили силовики режима Александра Лукашенко. Страны ЕС связывают это с санкциями против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против фальсифицированных выборов в августе 2020 года.

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