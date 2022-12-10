«Без каких-либо предварительных условий». Беларусь согласилась на транзит украинского зерна — ООН 10 декабря, 10:59 Сбор урожая в Киевской области, начало августа 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Организации Объединенных Наций заявили, что Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без каких-либо условий. Это позволит доставить его в литовские порты.

Об этом говорится в заявлении спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем в Нью-Йорке в пятницу, 9 декабря. Последний заявил, что Минск «без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых».

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Также Амбразевич повторил просьбу правительства Беларуси о возможности экспортировать удобрения, подпадающие под санкции Запада.

По состоянию на 5 декабря Украина экспортировала в рамках «зерновой инициативы» более 13 миллионов тонн зерна.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на предмет оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

17 ноября глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение продлили на 120 дней.