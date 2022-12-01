Разведка не видит признаков формирования ударной группировки в Беларуси 1 декабря, 22:45 На территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Украинская разведка ожидает активизацию мероприятий по боевой подготовке в Беларуси, но не фиксирует признаков формирования наступательной группировки.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

Он отметил, на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале.

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«В Беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год», — сказал Скибицкий.

Он уточнил, что ГУР ожидает на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке.

«Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно», — добавил спикер.