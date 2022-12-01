Разведка не видит признаков формирования ударной группировки в Беларуси
На территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)
Украинская разведка ожидает активизацию мероприятий по боевой подготовке в Беларуси, но не фиксирует признаков формирования наступательной группировки.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.
Он отметил, на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале.
«В Беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год», — сказал Скибицкий.
Он уточнил, что ГУР ожидает на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке.
«Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно», — добавил спикер.