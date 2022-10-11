Беларусь разместит военную технику за 17 км от границы Украины — Беларускі Гаюн

11 октября, 15:15
Поделиться:
Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Беларусь перебросит военную техники для учений в город Ельск, который расположен в 17 км от границы с Украиной, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в Ельске в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома.

«Есть сведения, что уже завтра, 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники», — говорится в сообщении.

Видео дня

Группа отмечает, что в связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части.

Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.

Читайте также:
Франак Вячорка
Франак Вячорка
После встречи с Путиным в Сочи. Что предпринимает Лукашенко

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.

4 октября диктатор Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».

https://www.youtube.com/embed/tRO72UFlLyE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X