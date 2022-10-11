Беларусь разместит военную технику за 17 км от границы Украины — Беларускі Гаюн 11 октября, 15:15 Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Беларусь перебросит военную техники для учений в город Ельск, который расположен в 17 км от границы с Украиной, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в Ельске в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома.

«Есть сведения, что уже завтра, 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники», — говорится в сообщении.

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Группа отмечает, что в связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части.



Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.

4 октября диктатор Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».