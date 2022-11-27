Беларусь рассказывает о якобы потоках украинских беженцев из стран ЕС, в Варшаве опровергли 27 ноября, 21:51 Беженцы из Украины в Берлине (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Белорусские официальные органы пишут о «потоках беженцев из Украины», пытающихся попасть в их страну через Польшу. Это не соответствует действительности.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter.

Он отметил, что на сайте Белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором сообщается о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь.



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«На графике показаны ложные цифры украинских беженцев, которые должны были выехать в Беларусь. Согласно информации о миграционном движении, в Беларусь прибыли более 60 тыс. украинцев, в том числе почти 40 тыс. должны были ехать через Польшу», — написал польский чиновник.



По словам Жарина, белорусская пропаганда вновь намекает на то, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, воспринимая эту страну более безопасной, чем страны ЕС. В Минске прямо указывают, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны ЕС.

«Минск предпринимает попытки манипулировать характером действий Беларуси. С начала войны России против Украины Беларусь втянута в конфликт, предоставляя России оружие и территории для нападения на Украину», — напомнил он.

