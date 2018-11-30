Беларусь озвучила свою позицию о ситуации в Керченском проливе

Беларусь ощущает "на себе последствия конфронтации" в Керченском проливе, заявили в МИД страны

Министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей заявил, что события в районе Керченского пролива подтверждают актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, в сложившейся ситуации Беларусь ощущает "на себе последствия этой конфронтации", сообщает БЕЛТА.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было сделано никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно повлиять не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - отметил Макей.

Министр также добавил, что "не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности".

"Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - сказал Макей.

Смотрите также "Россия должна заплатить". Украинские корабли захвачены в Азовском море, на повестке дня - военное положение

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

Смотрите также Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать