Беларусь озвучила свою позицию о ситуации в Керченском проливе

Министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей заявил, что события в районе Керченского пролива подтверждают актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент страны Александр Лукашенко.
По его словам, в сложившейся ситуации Беларусь ощущает "на себе последствия этой конфронтации", сообщает БЕЛТА.
"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было сделано никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно повлиять не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - отметил Макей.
Министр также добавил, что "не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности".
"Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - сказал Макей.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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