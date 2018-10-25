Беларусь ответила на заявления Климкина об опасности пребывания украинцев в стране

В министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявления главы МИД Украины Павла Климкина о потенциальной опасности пребывания украинцев в стране.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал заявления Климкина "небылицей", сообщает Интерфакс-Украина.
"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - отметил он.
В свою очередь посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.
По мнению посла, "предположительно, он имел в виду, наверное, случаи с задержаниями Шаройко и Гриба на территории Беларуси и в этой связи потенциальную опасность".
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.
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