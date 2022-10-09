Провокация РФ. Беларусь обвинила Украину в планах нанести удар 9 октября, 00:50 Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте утверждается, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.



«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», — сообщил Николенко.

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Он призвал белорусский народ не поддаваться на провокации, ведь Украина никогда не покушалась на чужие территории.

«Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать исполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины», — добавил спикер МИД.