Бред о «милитаризации» и «наступлении». В Беларуси назвали «агрессивным шагом» формирование новой дивизии в Польше 10 января, 13:40 Вольфович обвинил Польшу в «агрессивных шагах» (Фото:president.gov.by)

Планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси — это «агрессивный шаг» по отношению к ОДКБ, заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству да и к ОДКБ в целом это расценивать нельзя», — сказал он.

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Вольфович начал бредить о том, что Польша, и страны Балтии якобы «нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники — не оборонительного, а наступательного характера».

«Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений — все это не может способствовать миру и безопасности», — сказал он.

На северо-востоке Польши в граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве создается новое воинское соединение — Первая дивизия пехоты легионов.

Необходимость в новой дивизии объяснилі тем, что за восточной границей Польши происходит «попытка восстановить Российскую империю».

